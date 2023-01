(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il nuovo contratto di Pierluigiè stato appena depositato in Lega. L'ex portiere del Tottenham cambia squadra: saluta la Fiorentina , passa virtualmente per l'Atalanta, arriva a. ...

Il nuovo contratto di Pierluigiè stato appena depositato in Lega. L'ex portiereTottenham cambia squadra: saluta la Fiorentina , passa virtualmente per l'Atalanta, arriva a Napoli. Indosserà l'azzurro dove ricoprirà il ...Calciomercato Napoli - Adesso è ufficiale, Pierluigiè un nuovo portiereNapoli . Formalizzato lo scambio che ha portato Sirigu alla Fiorentina e il portiere di proprietà dell' Atalanta in azzurro.lascia la Fiorentina dopo il ...

Gollini è del Napoli: l'annuncio di De Laurentiis Corriere dello Sport

Gollini è del Napoli: oggi annuncio e primo allenamento agli ordini ... CalcioNapoli24

UFFICIALE. Gollini è un nuovo portiere del Napoli - 100x100 Napoli 100x100 Napoli

Gollini nuovo giocatore del Napoli: è ufficiale. Il tweet di De Laurentiis napolipiu.com

L'unica parata che tutti i tifosi del Napoli ricordano di Gollini Tutto Napoli

È ufficiale l'arrivo di Pierluigi Gollini al Napoli: l'annuncio Pierluigi Gollini è un nuovo portiere del Napoli. Il club azzurro ha definito, infatti, l'arrivo dell'ex Tottenham che prenderà il posto ...Ufficiale anche il passaggio di Pierluigi Gollini al Napoli in prestito dall'Atalanta con diritto di riscatto. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito ...