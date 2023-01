Gollini al Napoli | ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ora c’è anche l’ufficialità: Pierluigilascia la Fiorentina per trasferirsi al, con la formula delcondi. Nel tardo pomeriggio di mercoledì sono stati diffusi i comunicati che confermano l’operazione. “Atalanta B.C. comunica la risoluzione anticipata delalla Fiorentina di Pierluigie la sua contestuale cessione a titolo temporaneo al, con opzione di”. Il classe 1995 resta ancora sotto contratto con l’Atalanta, con cui ha un accordo fino al 30 giugno 2024. Non veste la maglia nerazzurra dal 2021: ha speso la scorsa stagione inal Tottenham e quest’anno alla Fiorentina. Entrambi prestiti condi ...

Secondo colpo in entrata per ilin questa sessione invernale di calciomercato. Dopo l'arrivo di Bereszynski dalla Sampdoria, infatti, tocca adesso a, che era in prestito alla Fiorentina (ma di proprietà dell'Atalanta).era ai viola in prestito dall'Atalanta e illo ha preso con diritto di riscatto a quota 8 milioni di euro. Il portiere ha giocato anche in Inghilterra, all'Aston Villa e al Tottenham, ...

L'unica parata che tutti i tifosi del Napoli ricordano di Gollini Tutto Napoli

Sky - Gollini al Napoli, ci siamo: il portiere ha terminato le visite mediche Tutto Napoli

UFFICIALE - Gollini è del Napoli! La formula e il benvenuto di ADL CalcioNapoli24

UFFICIALE - Napoli, Gollini in azzurro: affare in prestito Fantacalcio ®

Napoli-Fiorentina, scambio Gollini-Sirigu ufficiale. E Kvara corre verso la Roma La Gazzetta dello Sport

Fiorentina e Napoli hanno ufficializzato lo scambio in porta: Salvatore Sirigu si unisce ai viola, Pierluigi Gollini va con gli azzurri.La Fiorentina lo sostituisce acquisendo “a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu dal Napoli”. Chi è Pierluigi Gollini, il nuovo secondo portiere del ...