“Gliel’ha detto all’orecchio” GF Vip 7 | Oriana e Luca molto preoccupati dalla notizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bufera in arrivo, l’ennesima dall’inizio del reality, sul GF Vip 7 e in particolare suOnestini eMarzoli. Un video sta girando in queste ore e sta scatenato i telespettatori, che pensano di aver ormai compreso tutto. I due vipponi sono parsi, dopo aver saputo qualcosa che ritenevano non potesse essere possibile. Mentre stavano ascoltando la storia di una delle coinquiline, lei si è avvicinatadell’ex UeD e gli hauna cosa, captata dagli attenti utenti. Un momento difficile al GF Vip 7 perOnestini eMarzoli, con il primo che deve difendersi da un’accusa emersa nel corso dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Una compagna di avventura ha infatti rivelato delle cose ...

'No, non voglio arrestarla ma solo vedere il suo smart ring,regalato Agnese',riferendosi alla moglie dell'ex premier. "Se va a letto con sua cugina...": Feltri travolge ...Una manodata l'ex amica Ghislaine Maxwell, in carcere per aver procurato le ragazze minorenni al compagno pedofilo Jeffrey Epstein. In un'intervista dalla prigioneche Andrea non ...

Un computer così piccolo da far sembrare gigante un chicco di riso HDblog