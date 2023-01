Gli Usa mandano a Kiev 30 “Abrams” | la Russia reagisce | «Li distruggeremo» E prepara i “T-14”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo i Leopard 2, dalla Germania, anche i carri armatidagli Stati Uniti arriveranno in Ucraina per dar manforte anella fase più delicata del conflitto. Washington sta per deliberare l’invio di circa 30 tankanche se i tempi sulla consegna effettiva dei tank non sono ancora chiari e normalmente ci vogliono diversi mesi per addestrare le truppe a utilizzarli in modo efficace. Secondo funzionari Usa all’emittente, citati dalla Cnn, sarà inviato anche un piccolo numero di veicoli di recupero, cingolati utilizzati per la riparazione di carri armati sul campo di battaglia o per la loro rimozione. L’annuncio fa sì che venga superato il blocco diplomatico della Germania sulla fornitura di carri armati all’Ucraina. I funzionari tedeschi, infatti, avevano dichiarato apertamente che avrebbero inviato i loro carri armati ...