Gli italiani | sovranisti nei gusti e alla morbosa ricerca di coesione sociale Lo dice Pornhub

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono settimane di grande lavoro, per i sondaggisti: ci sono le elezioni in Lombardia e nel Lazio da prevedere, il gradimento del governoprova con il caro-benzina da misurare, i candidatisegreteria del Pd da valutare… Eppure io non mi affannerei così tanto. Abbiamo dati aggiornati ambre 2022 che ci consentono di sapere già molto sugli, e di prevederne così le prossime mosse – salvo incredibili capovolgimenti. Sto parlando del report 2022 del sito pornografico, che come ogni anno ha rilasciato i dati sull’andamento del sito e relativo traffico paese per paese. In questo report, oltre agli effetti del governo Draghi – non solo sul pil: la durata media deglidavanti ai video porno è aumentata di 9 secondi, portandola a 9 minuti e 52, di poco al ...