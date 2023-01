Giustizia | Berlusconi | Noi con Nordio | riforma fondamentale per il governo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella lunga intervista al 'Corriere della Sera', il leader di Forza Italia allarga poi il discorso all'autonomia ('non permetteremo contrapposizioni territoriali' e promette battaglia su tasse e ...

Leggi Anche: 'Va riformata, sosteniamo il ministro Nordio' Intercettazioni Sul nodo intercettazioni,precisa: 'E' molto semplice, non possiamo trattare ogni cittadino ...MILANO - La riforma della giustizia è "una delle ragioni per le quali è nato questo governo". Così Silvio Berlusconi al "Corriere della Sera". "L'idea che essere garantisti significhi essere meno fermi nella lotta alla mafia è ...

La riforma della giustizia è una delle ragioni per le quali è nato questo governo". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Una riforma - ...Silvio Berlusconi "sostiene con assoluta convinzione le riforme annunciate dal ministro Nordio". Sottolinea che "la riforma della giustizia è una delle ragioni per le quali è nato questo governo", ass ...