Giuseppe Conte | il paradosso | un pauperista travolto dal denaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildel(solo a parole): tutte le polemiche che lo lambiscono sono legate al. E non si parla della madre di tutte le polemiche, ossia il reddito di cittadinanza, quintessenza del(probabilmente del suo spreco). Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giornoe le polemiche legate al, tutte le tappe: qui l'approfondimento

Le trattative vanno avanti ormai da mesi e la visita dia Bruxelles è il tentativo di arrivare a un dunque in tempi rapidi, magari già a febbraio, ovvero l'ingresso del Movimento 5 Stelle nel gruppo parlamentare dei verdi europei. "Ci stiamo ...Dopo il video in cui vuole pagare le arance con il Pos, un altro filmato imbarazza. La location è sempre la stessa: i banchi del mercato. Stavolta, il leader del M5S è stato ripreso mentre un signore anziano gli si avvicina e lo rimprovera sul reddito di cittadinanza, ...

L'intervista a Giuseppe Conte La7

Sondaggio, brusco risveglio per Giuseppe Conte: dove cala il M5s Liberoquotidiano.it

Conte vuole pagare le arance col Pos, come gli risponde il fruttivendolo Il Tempo

Dopo il video in cui vuole pagare le arance con il Pos, un altro filmato imbarazza Giuseppe Conte. La location è sempre la stessa: i banchi ...10 cose da tenere a mente sull'Unità d'Italia per fare un'interrogazione perfetta. Le cose che devi sapere e le risorse per approfondire ...