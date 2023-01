GIUSEPPE AMBROSINO

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’A.S. Cittadella comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione di dal Napoli. Attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli,si è messo in mostra con la formazione Primavera partenopea andando a segno 19 volte lo scorso campionato.Prestazioni che gli sono valse la chiamata in prima squadra, dopo la preparazione estiva agli ordini di Spalletti il prestito al Como dove ha giocato il girone d’andata. Ail nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.