Giunta | c’è l’ok sull’intitolazione delle strade a Franca Falcucci e Laureato Maio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera per l’intitolazione di duecittadine all’ex ministro della Pubblica Istruzionee al religioso e storico della civiltà sannita don. Sarà dunque viaun tratto di via Abbazia che per sopraggiunte modifiche alla viabilità risulta interrotto da una strada intersecante (via Vincenzo Tommaselli). Sarà Largo Monsignorquello adiacente via Nicola Calandra, nei pressi della Questura di Benevento. “La città tributa questo riconoscimento a due importanti personaggi.fu la prima donna a ricoprire ...