(Di mercoledì 25 gennaio 2023)in un supermercato, inizia a mordere i dipendenti. E’ successo in via Staffetta, a Varcaturo, dove i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato per rapina una 60enne incensurata di Pozzuoli.in un supermercato:i dipendenti Teatro della vicenda un’attività commerciale poco distanza dalla caserma dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

al terzo posto Bolzano con 137 euro, un euro in più di Verona e Milano, mentre Roma è sesta con 130. Le 3 città più economiche sono Campobasso con 67 euro, un euro in più diin ...al terzo posto Bolzano con 137 euro, un euro in più di Verona e Milano, mentre Roma è sesta con 130. Le 3 città più economiche sono Campobasso con 67 euro, un euro in più diin ...

Giugliano, sorpresa a rubare al supermarket: prende a morsi i commessi Teleclubitalia.it

Città d'Italia con più ore di sole. Siracusa prima, Napoli 15esima. Sorpresa Giugliano AreaNapoli.it

Giugliano a C’è posta per te: la sorpresa di Rossella per sua madre Teleclubitalia.it

Giugliano-Latina, per tenere lo sguardo in avanti: le probabili formazioni Tutto C

Dettori: "Picerno sorpresa Bastano 2-3 gare negative per cambiare ... Tutto C

Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze ha deciso di passare al vaglio tutte le città della nostra penisola per vedere quali sono le più soleggiate.A fine gare si conteranno ben 4 ammoniti tra i gialloblù, forse troppi vista la correttezza sul terreno di gioco Un pareggio che serve poco e che allunga la striscia senza vittorie dei tigrotti. Giugl ...