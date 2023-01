Giugliano | bambina ingerisce in casa la droga usata dal padre | l' uomo denunciato per lesioni

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un sonno troppo lungo che ha insospettito i genitori. Un torpore e uno stordimento durato troppe ore che ha costretto alla corsa in ospedale. Ed effettivamente, in quelladi poco meno di due...

Un sonno troppo lungo che ha insospettito i genitori. Un torpore e uno stordimento durato troppe ore che ha costretto alla corsa in ospedale. Ed effettivamente, in quelladi poco meno di due anni, c'era qualcosa che non andava. Solo qualche ora dopo, grazie alle analisi effettuate al pronto soccorso del Santobono, si scoprirà che aveva inconsapevolmente assunto ...Unadi quasi due anni è stata trattenuta in osservazione questa notte all'ospedale pediatrico ... La piccola, residente ain Campania, non è in pericolo di vita. - continua sotto - Il ...

