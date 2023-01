Giudice Sportivo | una giornata a Giovane In diffida Forte e Quaranta

Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea ha inflitto una giornata di squalifica in campionato a 8 calciatori: Bennacer (Milan), Celik (Roma), Dawidowicz (Hellas Verona), Pickel (Cremonese), ...Sono stati resi noti i provvedimenti delGerardo Mastrandrea in seguito alla diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023 . Un turno di stop per i due nerazzurri Milan Skriniar e Nicolò Barella , il primo per essere stato ...

Giudice sportivo: stop per un turno a Sabelli, salterà Genoa-Pisa - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Serie B, Giudice Sportivo: 7 squalificati per un turno. Fermato il vice allenatore del Cittadella TUTTO mercato WEB

Serie B, giudice sportivo: tre squalificati per il Cittadella contro il Venezia PadovaOggi

Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Cheddira, Giovane dell’Ascoli salta il Palermo Mediagol.it

Giudice Sportivo, 8 giocatori squalificati per un turno: Skriniar e Barella saltano Cremona TUTTO mercato WEB

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 19^ giornata di Serie A. Sono 8 i giocatori squalificati ...