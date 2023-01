Giù le bollette e meno CO2 con le Comunità energetiche rinnovabili

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le cronache continuano a concentrarsi sul Superbonus, così come è stato modificato dall’ultima Manovra finanziaria da governo e parlamento, ma costruire o ristrutturare la propria casa per renderla più eco-sostenibile non è l’unico modo per combattere il caro, ottenere sgravi fiscali e aiutare l’ambiente dando un taglio alle emissioni. In tutta Europa si vanno infatti sempre più diffondendo le “”, normalmente indicate con l’acronimo “Cer”: in pratica gruppi o cooperative di privati, siano questi cittadini o piccole e medie imprese, che si alleano per produrre energia elettrica destinata all’autoconsumo e per rivendere in rete quanto non utilizzano. Le Cer nascono spesso dall’impulso di società specializzate o di Enti locali, vediamo allora più da vicino di che cosa si tratta in ...