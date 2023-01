Giovane ragazza cerca la sua vera mamma | il motivo è meraviglioso

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Maria Elena non vuole solo conoscerla ma anche ringraziarla ed ilè commovente, perciò si affida con speranza al web. Non sa chi sia la sua madre biologica e, per questo, ha lanciato un messaggio sul social Tik Tok perrla. Ripercorriamo la storia di questae della sua vicenda che prende i L'articolo proviene da La Luce di Maria.