Giorno della Memoria | il museo di Auschwitz-Birkenau esclude Mosca dalla cerimonia Ma fu l’Armata Rossa a liberare il lager

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le celebrazioni per l’anniversarioliberazione del campo di concentramento didevono fare i conti con la storia. Non solo quella passata, che ha trasformato ilnazista nel simbolofuria sterminatrice del regime di Adolf Hitler, ma anche con quella contemporanea. Perché il conflitto scatenatoRussia in Ucraina avrà importanti conseguenze anche sulle commemorazioni del: il sito museale ha infatti comunicato che i rappresentanti dinon sono stati invitati alle commemorazioni del 78esimo anniversarioliberazione del campo di concentramento. Niente di particolarmente strano, visto il clima attuale, se non fosse per il fatto che fu proprio ...