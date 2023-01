Giorni della merla 2023 in Italia | ancora gelo | le previsioni per sabato 28 e domenica 29 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I, quelli più freddi dell’anno, anche per questosono ormai prossimi a venire. Lemeteo per questo fine settimana di28 e29, infatti, prometto un incremento del freddo e dell’inverno, in barba a tutte le anomalie climatiche che si sono verificate in queste ultime settimane. Di fatto, un vortice depressionario è in arrivo anche sulle regioni del sud con maltempo diffuso: sulla Penisola il clima saràfreddo con temperature in calo nel weekend, per intenderci. Neve a Roma e nel Lazio, risveglio imbiancato anche a Rieti e Viterbo (FOTO e VIDEO), arrivano freddo e ...