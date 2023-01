Giornata della Memoria | celebrazione a L' Aquila tra voci e suoni con l' evento Ricordo Storia Futuro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'- La voce flebile, ma decisa, di Lorenzo Marra, alunno3Fscuola media 'Dante Alighieri', ripercorre le strofe di "Auschwitz", la ballata di Guccini. Gli effetti del violoncello di Flavia Massimo evocano quell'atmosfera tetra e sospesa tipica di qualsiasi racconto su un campo di concentramento. Così come più tardi faranno le letture a tredegli attori Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Luca Centi Pizzutillo, chiamati a confrontarsi su estratti dall'Istruttoria di Peter Weiss. Si è aperto così l'" organizzato da Regione Abruzzo e Comune dell', in occasione, per commemorare le vittime ...

Consolida i livellivigilia lo spread , attestandosi a +181 punti base, con il rendimento del ...fiacca per Inwit , che segna un calo dell'1,28%. Al Top tra le azioni italiane a media ...La Lega ha comunicato le designazioni20ªdi Serie A. Tutti i dettagli e la scelta per i big match Di seguito il comunicatoLega Serie A sulle designazioni per la 19ª. BOLOGNA ...

Apple svela nuove iniziative sulla privacy per la Giornata della protezione dati personali Sky Tg24

Giornata della Memoria: il libro «Il pane perduto» è in edicola con il GdB Giornale di Brescia

Comunicato Stampa: CRV - Giornata della memoria 2023: Scatto (Lega-lv), “Italiani brava gente" La Gazzetta del Mezzogiorno

Giornata della Memoria, l’amarezza di Segre: “Da anni le persone dicono ‘basta con gli… Il Fatto Quotidiano

Giornata delle comunicazioni, il Papa: saper parlare con il cuore Avvenire

Tornando ai risultati della ricerca, nel campione preso in esame ... solo l’8% non può dire conclusa la giornata se non ha postato qualcosa, a cui fa da contraltare un ben più consistente 22% che non ...Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 9°C, la minima di 5°C alle ore 3. I venti saranno deboli da Nord-Nord-Est al mattino con intensità di circa ...