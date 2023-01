Giorgia Meloni lancia il «Piano Mattei» per rendere l' Italia indipendente a livello energetico

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unper sganciarsi dal gas russo e contemporaneamente rire Roma come attore cruciale nella geopolitica energetica europea. Ci sono motivazioni e fattori economici e politici al centro del viaggio del presidente del consiglioad Algeri e del cosiddetto. “Esiste una visione. La sua aspirazione eral’dall’energia importata, avere una produzione nazionale di gas, sviluppare il nucleare (è stato il primo a realizzarla una centrale a Latina). Era in pratica una visione fortementee moderna dell’energia. E il governoha questa visione, unper l’indipendenza energetica e la competitività dell’energia ...

Per la presidente del Consiglio,, "l'Italia ha tutte le carte in regola per ospitare un grande evento mondiale all'insegna della sostenibilità, dell'innovazione e della rigenerazione urbana". È quanto fa sapere Palazzo ...ROMA - Il presidente del Consiglio,, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Biden, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro britannico Sunak nel ...

Il progetto permetterebbe al nostro Paese di diventare competitivo sui mercati sganciandosi dal gas russo e proponendosi come hub di distribuzione in Europa e Nord Africa ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Segregario Generale del Bureau Internanational des Expositions,Kerkentzes,sulla ...