Giorgia Meloni | che botta | è finita la luna di miele? | Le accise costano caro

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La corsa verso l’apice del gradimento dellasembra aver subito una brutta battuta d’arresto. Le promesse elettorali mancateinfatti molto care alla premier, almeno tanto quanto l’aumento delle. E intanto sale la percentuale degli italiani astensionisti che non si riconoscono in alcun raggruppamento politico Inizia a costare, sia in senso letterale L'articolo, che: èladi? LeNewNotizie.it.