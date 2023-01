Giorgia duetta con Elisa a Sanremo 2023 | quale cover ha scelto

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)con. Lo comunica Davide Maggio in anteprima. Lascelta è invece ancora da svelare. Per le due artiste italiane non è la prima volta sul palco del Teatro Ariston insieme. Nell’ormai lontano 2001 si trovarono a competere nella stessa categoria per il primo posto. Entrambe, però, salirono sul podio. Era ilin cuitrionfò con Luce mentrearrivò al secondo posto, alle sue spalle, con Di Sole e D’Azzurro. A distanza di più di 20 anni, le due cantanti si troveranno nuovamente a condividere quel palco. Questa volta non saranno in sfida l’una contro l’altra ma uniranno le forze in un duetto che si preannuncia una vera bomba. Stavolta è in gara solo, ...