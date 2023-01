Ginevra Lamborghini rompe il silenzio su Antonino Spinalbese | ecco che prova davvero per lui

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il rapporto traè più una costruzione del GF Vip o c’è qualcosa di reale in questa storia? Stando a quanto rivelato dai diretti interessati in queste ore sembra più avanti la seconda ipotesi. Dopo chesi è sbilanciato nella casa del GF Vip asserendo di voler sicuramente rivedere L'articolo proviene da KontroKultura.

Il rapporto che si è creato trae Antonino Spinalbese è chiaro (quasi) a tutti. I due protagonisti del Grande Fratello Vip , vogliono approfondire la loro conoscenza fuori dalle telecamere del programma. "Il GF ...Nonostante due mesi di frasi dette a metà, dichiarazioni fraintendibili e il tifo dei Gintonic, quandoè rientrata nella casa del GF Vip come guest star non è successo proprio nulla con Antonino Spinalbese . Pare anche che la sorella maggiore di Elettra sia ancora impegnata con ...

Lamborghini su Spinalbese, nuove confessioni di Ginevra Biccy

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: una storia vera ... Grande Fratello

Gf Vip, Ginevra Lamborghini vuota il sacco su Antonino Spinalbese TorreSette

Il gesto dei fan per Ginevra Lamborghini riempie il cuore dell'artista 361 Magazine

Ginevra Lamborghini nell'Harem di Antonino: "Il GF Vip mi ha dato lui" Blog Tivvù

Ginevra Lamborghini su Antonino Spinalbese: "mi sento benvenuta nel suo harem". Dichiarazione molto particolare non vi pareDrew Barrymore ha appena ricreato uno dei momenti horror più virali del 2022 ed è strano come ci si potrebbe aspettare. Guarda il video di seguito. In una clip di “The Drew Barrymore Show“, l’attrice ...