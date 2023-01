Ginevra Lamborghini | rivelazione a sorpresa su Antonino

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’ereditieratorna a parlare diSpinalbese: le sue rivelazioni Nonostante l’esperienza dinella casa del GF Vip sia stata più breve di quanto immaginato, il rapporto costruito concontinua ad attirare attenzione. L’ereditiera e sorella di Elettra è intervenuta nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini e non ha perso l’occasione per tornare sul legame costruito con Spinalbese all’interno del loft di Cinecittà: “Se questa esperienza mi ha regalatoSpinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: ‘Io non sono così con tutti”. E allora mi sento benvenuta nel suo harem‘”. La giovane cantante ha poi ammesso che dal punto di ...