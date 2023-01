Gigante maschile Schladming 2023 | risultati e classifica prima manche | Meillard davanti a tutti | Borsotti qualificato

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è appena conclusa ladello slalom, in Austria. Discesa monstre diche rifila oltre un secondo al favorito Kristoffersen, che si è messo in 3ª piazza.perfetta dello svizzero che chiude in 1:09.95 seguito dal connazionale Caviezel a 64 centesimi. Si difende bene Kilde, mai a podio nel, che con un buon 1:10.92 si mette in 8ª posizione a 1.87. Male gli italiani con Della Vite e De Aliprandini eliminati. Sorpresa, sceso con la pettorina numero 28, che strappa una qualificazione tranquilla. 1.1:09.05 2. Caviezel 1:09.69 3. Kristoffersen 1:10.11 4. Feller 1:10.57 5. Kranjec 1:10.70 6. Pinturault 1:10.74 7. Schmid 1:10.87 8. Kilde 1:10.92 9. McGrath 1:10.97 9. ...

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara del di Schladming, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Gli azzurri cercano di entrare in top-10, sarà complesso centrare il podio in questa specialità.

La diretta testuale del gigante maschile di Schladming 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...Alle 17.45 il via a Schladming, con l'inedita sfida tra le porte larghe priva del padrone della disciplina: aprirà Braathen col numero 1, Kristoffersen (4) ha tanta ...