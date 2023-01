La- che ha una stazza di 6.550 tonnellate, era stata avvistata da un'altra imbarcazione che transitava nell'area, avvertendo prontamente le autorità di soccorso, che ha consentito in questo ...Si contano 18 dispersi dopo l'incidente che nella tarda notte di martedì ha coinvolto unacargo con 22 persone a bordo, capovoltasi a largo della prefettura di Nagasaki, a sud ovest del. Secondo l'aggiornamento della Guardia Costiera, 4 cittadini cinesi sono stati messi in ...

Giappone, nave cargo si capovolge: dispersi 18 marinai TGCOM

Giappone, nave cargo si capovolge a largo di Nagasaki: 18 dispersi la Repubblica

Giappone: nave cargo si capovolge a largo di Nagasaki - Ultima Ora Agenzia ANSA

Giappone: nave cargo si capovolge a largo delle coste di Nagasaki: il video dei soccorsi RaiNews

Giappone: nave cargo si capovolge a largo di Nagasaki Giornale di Brescia

In Giappone 18 marinai risultano dispersi nel naufragio di una nave cargo che si è capovolta al largo della prefettura di Nagasaki. Secondo la guardia costiera nipponica, l'imbarcazione, battente ...Quattro cittadini cinesi sono stati messi in salvo mentre vanno avanti le ricerche in mare per trovare il resto dell'equipaggio composto da 14 cittadini cinesi e 8 del Myanmar ...