Giappone | 18 dispersi in ribaltamento nave cargo a Nagasaki

Si contano 18dopo l'incidente che nella tarda notte di martedì ha coinvolto una nave cargo con 22 persone a bordo, capovoltasi a largo della prefettura di Nagasaki, a sud ovest del. Secondo l'...Una nave cargo con 22 persone a bordo si è capovolta a largo della prefettura di Nagasaki, la città giapponese a sud ovest dell'arcipelago. Lo riferisce la Guardia costiera, specificando che l'...

Quattro cittadini cinesi sono stati messi in salvo mentre vanno avanti le ricerche in mare per trovare il resto dell'equipaggio composto da 14 cittadini cinesi e 8 del Myanmar ...Una nave da carico con un equipaggio di 22 persone è affondata al largo della prefettura di Nagasaki, nel Giappone meridionale. Lo ha ...