GF Vip | la famiglia di Nikita Pelizon lancia gravi accuse al programma

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Da molti giorni ormai i familiari disono inquieti e arrabbiati con gli autori del Grande Fratello Vip 7, cui muovono un’accusa ben precisa: quella di impedirgli di comunicare con la ragazza, che a differenza di altri concorrenti non riceve ormai visite da parecchie settimane, e soprattutto quella di nascondere i video (che circolano sul web) che vedono Luca provocare laesattamente come da lei descritto (prendendola per il collo, strusciandosi, ecc.) e da lui negato., insomma, che il fan club dicondivide appieno. GF Vip 7, Luca Onestini eai ferri corti Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 i rapporti tra Luca Onestini esono ormai ridotti ai ...