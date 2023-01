Gf Vip | cambio di programmazione Torna il doppio appuntamento Le novità

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gf Vip, nuovodiper il reality di Canale 5. Attualmente il programma è condotto da Alfonso Signorini e sta andando in onda in prime time il lunedì su Canale 5. Il programma aveva subito undinel periodo delle festività natalizie, quando non era più andato in onda ilL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Anticipazioni 10 ottobre, nuovi ingressi e un nuovo ritiro. Ecco cosa accadrà Gf Vip 7, Anticipazioni 10 novembre,, scontri, amori ed eliminazioni Gf Vip 7 Anticipazioni 21 novembre, tra Covid e Baci. Ecco ledella puntata Gf Vip Anticipazioni, nuovi ingressi e un ...