GF Vip 7 | spuntano nuovi dettagli sulla truffa | Signorini mette tutti in guardia

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tra gli appassionati del Grande Fratello Vip non si fa altro che parlare dellamessa a segno da un utente social. La persona in questione avrebbe raccolto i soldi per due messaggi aerei da far sorvolarecasa di Cinecittà, ma una volta aver incassato il bottino è sparita. La questione pare che sia adesso passata nelle mani della polizia postale che starebbe cercando di capire l’artefice dell’inganno. A tal proposito, Alfonsoha voluto fare un appello ai telespettatori in merito. Grande Fratello Vip 7: ladegli aerei Per capire cosa sta succedendo in queste ore, bisogna fare un piccolo passo indietro. E’ risaputo che gli appassionati del Grande Fratello Vip, specie chi si sente particolarmente legato ad un concorrente, decidano di inviare messaggi aerei per “comunicare” con i gieffini. ...