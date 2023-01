Gf Vip 7 | Oriana Marzoli spiazzata da Daniele Dal Moro | “È un atteggiamento normale?”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è sempre più delusa dal comportamento diDal. Non è bastato infatti l’aereo da parte dei fan a riportare il sereno fra i due Vipponi. La modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne dopo la puntata di lunedì sera sono sempre più distanti, tant’è che ormai non si rivolgono più la parola. Nelle scorse oreha espresso tutti i suoi dubbi a Nicole Murgia: Allora io devo capire che siccome non mi parla più… non lo so! Gli ho detto “potevi anche uscire per ringraziare per l’aereo”. Non ha risposto, ha continuato per la sua strada. Non mi sembra, ma proprio per niente. Quando io sabato scorso sono andata a parlare con lui in piscina, mi stava dicendo che voleva fare un passo indietro. Non era sicuro di poter ...