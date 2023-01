Gf Vip 7 | Gianmarco Onestini difende mamma Carla | “Nikita Pelizon ha insinuato tante cose brutte | quindi…”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ha fatto molto discutere l’intervento delladi Lucadurante l’ultima puntata del Gf Vip 7. La signoraha potuto riabbracciare il figlio e ha attaccatoe Antonino Spinalbese: Non hai credibilità in nessun senso, sei una stratega. Ti saresti meritato un Antonino che ti portava a letto e ti scaricava il giorno dopo.Antonino ha avuto un comportamento vergognoso. Poi ho sentito dire delle cretinate da Antonino. Offendere è la risposta più facile di chi non sa argomentare. In molti hanno storto il naso di fronte a queste parole, giudicandole molto dure. Ieri il fratello di Luca,è intervenuto a Pomeriggio Cinque e ha parlato dell’accaduto: Diciamo che io la capisco, la capisco perché sai, quando vedi il proprio figlio ...

però non ha fatto passi indietro: ' Lei ha semplicemente descritto le cose che sono avvenute dentro la casa del GF. Sono quelle che sono successe, non è dal suo punto di vista. Quando ...Ma quella al GFnon è la prima esperienza davanti alle telecamere: era già apparsa in tv in occasione della partecipazione dell'altro figlio,, a La pupa e il secchione ... La vita ...

Chi è Carla, la mamma di Luca e Gianmarco Onestini Fanpage.it

Carla, polemica sulla mamma di Luca Onestini: interviene Gianmarco Biccy

Gf Vip 7, Gianmarco Onestini difende mamma Carla Isa e Chia

Star e bollicine: raffica di Vip sulle colline di Prosecco ilgazzettino.it

Antonino aveva definito Luca Onestini ragazzino sciocco, la dura ... Fanpage.it

TREVISO - Potevano mancare Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con un calice di prosecco Evidentemente no. La coppia due giorni fa appare in un’immagine scherzosa a cena ai Candelach di ...La mamma di Luca e Gianmarco Onestini si chiama Carla: è stata ospite del GF VIP per fare una sorpresa al figlio, ma non è la prima volta che la ...