Gestione servizio idrico | da ‘Abc’ appello ai consiglieri comunali dei 78 centri sanniti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDibattito sempre vivo sulle modalità didelin provincia di Benevento. A intervenire, con unaidelle amministrazioni sannite, è il Comitato “Acqua Bene Comune”. Che scrive: “La scellerata decisione del sindaco Mastella e dei suoi paladini dell’Entecampano di affidare ladell’acqua sannita ad una società partecipata al 45 % dalle multinazionali, sta gettando nel caos i 78 comuni della provincia. I 33 comuni gestiti da Alto Calore non aderiranno a Sannio Acque s.r.l., perché non possono essere soci contemporaneamente di due gestori idrici, mentre i 23 comuni che gestiscono l’acqua in autonomia non vogliono subire il ricatto dell’EIC e della regione ...