Germania | attacco su un treno per Amburgo | 2 morti e almeno 5 feriti Arrestato un siriano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Due persone sono state uccise ecinque ferite, alcune delle quali in modo grave, in uncon coltello scagliato da un uomo su untra Kiel e, in. Secondo quanto emerso, l’aggressore sarebbe undi età compresa tra i 25 e i 40, che è statopoco dopo l’assalto e che è stato portato in ospedale, perché rimasto a sua volta lievemente ferito, forse colpendosi da solo. Nessuna indicazione sul possibile movente Allo stato attuale le autorità tedesche non hanno divulgato informazioni sul possibile movente. Secondo il quotidiano Frankfurter Allgemeine, l’uomo potrebbe essere affetto da disturbi mentali, ma mancano conferme ufficiali. Lo stesso giornale riporta che «secondo i risultati preliminari, il presunto aggressore non ...