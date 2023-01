Germania | attacco con coltello sul treno | 2 morti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Due persone sono rimaste uccise e cinque ferite in uncon ila bordo di untra Kiel ed Amburgo. Lo ha confermato alla Dpa la ministra dell’Interno, Sabine Sütterlin-Waack. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo ha attaccato i passeggeri poco prima delle 15, prima che ilarrivasse nella stazione di Brokstedt nella regione dello Schleswig-Holstein. Gli agenti intervenuti all’arrivo in stazione del piccolo centro a circa 60 chilometri a nord di Amburgo, hanno arrestato l’assalitore. L'articolo proviene da Italia Sera.

