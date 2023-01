Germania | accoltellamento su un treno | due morti e cinque feriti Arrestato un siriano

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Due persone sono morte in unavvenuto su unregionale tedesco proveniente da Kiel e diretto ad Amburgo, nei pressi di Brokstedt, in. Altrepersone sono rimaste ferite. Lo riferisce la stampa tedesca che cita la ministra degli Interni dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack. Bild riferisce che l’autore del gesto sarebbe stato individuato e si tratterebbe di un uomo di origine siriana. Sul posto è arrivata la polizia che ha provveduto a transennare l’area, così come il personale medico d’emergenza che ha soccorso i presenti. Intanto, le autorità sono al lavoro nel tentativo di individuare l’esatta dinamica dei fatti. su Open Leggi anche: Milano, 21enne accoltellato dopo la lite sull’autobus: è grave Parigi, sei accoltellati alla Gare du Nord, l’aggressore ...