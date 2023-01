Genoa-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I liguri marciano spediti verso la Serie A, i toscani cercano un posto nei playoff.si giocherà sabato 29 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Marassi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rossoblù sono al secondo posto con

La speranza di Gilardino è quella di averlo a disposizione già per la gara interna di sabato pomeriggio contro ilAccetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. E' Manuel Volpi di Arezzo l'arbitro designato per, big match promozione della 22a giornata che si giocherà sabato prossimo al Ferraris alle ore 16:15. Gli assistenti del fischietto toscano sono Meli e Scarpa, quarto uomo è Bordin. Al Var ...

Genoa-Pisa: prosegue la prevendita a passo di carica - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Serie B, 22^ giornata: le designazioni arbitrali. Genoa-Pisa a Volpi di Arezzo TUTTO mercato WEB

Nerazzurri al lavoro per la trasferta di Genoa: saranno 4mila i pisani al seguito della squadra PisaToday

Genoa-Pisa verso quota 30mila spettatori Il Secolo XIX

Verso Genoa-Pisa col vento in poppa SestaPorta.News Pisa

Romeno, già in gol con la maglia della nazionale, può fare sia la prima sia la seconda punta. Dopo le visite mediche si unirà alla squadra e sarà a disposizione in vista del match di sabato con il ...Beppe Ursino, interpellato da tmw, ha detto la sua sui possibili movimenti di mercato delle prime un classifica della B: "Frosinone, Genoa e Reggina faranno ancora mercato, ...