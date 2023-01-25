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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 27 del 26 Gennaio 2023

Gelsin Hayat
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 27 del 26 Gennaio 2023 (Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 27 Sadi e Songül decidono di trasformare una delle due stanze in una camera da letto. Tuttavia, né Songül né Sadi hanno intenzione di lasciare la loro stanza. A causa dei piani fatti dai due, che lavorano l’uno alle spalle dell’altro, non hanno un letto dove dormire la sera. L'articolo proviene da MediaTurkey.
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 26 del 19 Gennaio 2023  Media Turkey

Un'interessante confessione di Gelsin Hayat Bildigi Gibi è arrivata ...  Serietv Turche

Né Ertan Saban né Devrim Özkan, né nessun altro, hanno avuto la ...  Serietv Turche

Dopo il personaggio di Araz, Mustafa Açilan ottiene reazioni molto ...  Serietv Turche

La serie Tuzak ha lasciato il segno sui social e ha salutato il 2022!  Serietv Turche

Sadi ve Songül'ün Planlari Nelere Sebep Olacak

Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odasi yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasini birakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasindan is çeviren ikilinin yaptiklari ...

Sadi ve Songül’ü gittikleri adreste kötü bir sürpriz bekler!

Show TV ’nin yapimini BKM ’nin üstlendigi, persembe aksamlarina damgasini vuran ve sosyal medyada da çokça konusulan dizisi ‘ Gelsin Hayat Bildigi Gibi ’ 27. bölümüyle ekrana geliyor. ‘Gelsin Hayat Bi ...
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