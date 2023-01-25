Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 27 del 26 Gennaio 2023 (Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 27 Sadi e Songül decidono di trasformare una delle due stanze in una camera da letto. Tuttavia, né Songül né Sadi hanno intenzione di lasciare la loro stanza. A causa dei piani fatti dai due, che lavorano l’uno alle spalle dell’altro, non hanno un letto dove dormire la sera. L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
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Sadi ve Songül'ün Planlari Nelere Sebep OlacakSadi ve Songül iki odadan birini yatak odasi yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasini birakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasindan is çeviren ikilinin yaptiklari ...
Sadi ve Songül’ü gittikleri adreste kötü bir sürpriz bekler!Show TV ’nin yapimini BKM ’nin üstlendigi, persembe aksamlarina damgasini vuran ve sosyal medyada da çokça konusulan dizisi ‘ Gelsin Hayat Bildigi Gibi ’ 27. bölümüyle ekrana geliyor. ‘Gelsin Hayat Bi ...
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