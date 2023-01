GdS – Il calciomercato e i procuratori | servono indennizzi per i club

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 2023-01-25 10:36:16 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: L’agente di Skriniar l’ultimo protagonista. Occorrono norme per tutelare le società da chi le lascia a parametro zero Proprio nel momento in cui Milan Skriniar commetteva una sciocchezza colossale, meritandosi un’espulsione decisiva per la gravissima sconfitta dell’Inter contro l’Empoli a San Siro, il suo procuratore in televisione attaccava ilnerazzurro attribuendogli la responsabilità dell’imminente addio del difensore. Una scelta di tempo quanto mai improvvida, quella di Sistici (così si chiama l’agente in questione): il contrasto tra il calciatore che sbaglia in campo e nello stesso tempo scatena la bagarre per scappare altrove è terribilmente sgradevole; l’atteggiamento di chi lo assiste appare provocatorio, perfino arrogante. Il...