GdS – Crisi Milan | Zaniolo può essere il rinforzo | la trattativa con la Roma

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 2023-01-25 09:41:23 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il gennaio orribile dei rossoneri induce alla riflessione club e dirigenza: davanti serve aumentare la qualità, il Diavolo prepara l’affondo per ilnista Paolo Maldini e Frederic Massara sono rimasti entrambi sul vago, ma la (netta) sensazione è che da qui al 31 gennaio si preannunciano giorni caldi sul mercato per il. Al netto delle dichiarazioni di circostanza che peraltro, oltre adoverose, non rappresentano una reale chiusura all’ipotesi di rinforzi dell’ultimo momento. Dice il d.t.: “Non ci sposteremo dalle nostre idee degli ultimi anni. Non vi aspettate acquisti tipo squadre inglesi o alcune squadre italiane. Non siamo ildegli Anni 90 che prende campioni già fatti, noi abbiamo necessità di una ...