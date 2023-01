GDM | Come ogni settimana | torna la mia rubrica sulla #SerieC in collaborazione con @l…

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Di Marzio ha appena twittato un messaggio molto chiaro che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:la miaincon @legaproofficial. In questa puntata analizziamo la 23esima giornata di campionato, al via domani alle 14:30. ??? pic.twitter.com/YwShvTKKgp — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 2 retweet e 49 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Diabete gestazionale (): la dieta da seguire Questa patologia caratterizzata dalla presenza di ... Cucinare in modo semplice, cioè senza grassi aggiunti,la cottura ai ferri, alla griglia, al ...Daniele Prioli, padrone di casa e CEO di Geocom Srl ha spiegato, con esempi pratici,funziona il metodo® di Geocom che unisce geomarketing e digital management per raggiungere in maniera ...

GdM - Collovati: "Giù il cappello davanti a questo Lecce. Da Corvino ... Calcio Lecce

Ginnastica dinamica militare: piace sempre di più allenarsi come un ... - Giornale di cultura, viaggi, enogastronomia e società

Smottamenti a Ragnola Decide la Cassazione il Resto del Carlino

GdM: "Regalia: 'Bello il Bari. Mercato A gennaio arma a doppio ... Tutto B

MondoRossoBlù.it | SERIE C GIRONE C - GdM: Foggia, due nuovi ... MondoRossoBlù.it

"Bari pronto al contrattacco, non c'è più spazio per frenate", titola La Gazzetta del Mezzogiorno. Due sconfitte nelle ultime tre giornate: col Perugia vietato fallire. Oggi arriverà la squalifica di ..."Orsi fa coraggio al Bari: 'Resta in corsa per la A'", titola La Gazzetta del Mezzogiorno oggi in edicola. LA.