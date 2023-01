Gazzetta – Inter | Skriniar da cedere per non perdere 2 big entro il 30 giugno

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 2023-01-24 20:08:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Dal Psg, che se lo è assicurato dall’1 luglio in poi grazie al bonus alla firma e a un ingaggio superiore agli 8 milioni netti, nessuna proposta per averlo subito Nell’ultima settimana di mercato la priorità dell’è vendere Milan. Non perché è stato espulso martedì sera, confermando quelle difficoltà di tenuta psicologica che lo slovacco aveva già palesato ad agosto, quando la trattativa per la sua cessione al Psg era in piedi. I dirigenti di viale della Liberazione devono provare a piazzarlo proprio al club francese, con il quale il giocatore ha un accordo a partire dalla prossima stagione, per incassare 15-20 milioni che sarebbero una boccata d’ossigeno per i conti nerazzurri. Quei soldi, anche se andrebbero parzialmente investiti ...