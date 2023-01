Gas | chiude in calo a 56 | 7 euro | - 25% da inizio anno

Ilin netto calo per il terzo giorno consecutivo con le temperature che tornano sopra la media stagionale. Gli operatori guardano con grande attenzione ai livelli molto alti degli stoccaggi ...Infine perde quota il: il future di febbraio cede il 3,59% attestandosi a 56,17 euro al megawattora. emi - 25 - 01 - 23 17:45:01 (0520)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN

La Borsa di Milano (-0,03%) chiude poco mossa in linea con gli altri principali listini europei. I mercati si sono mossi in un clima di incertezza in vista delle decisioni delle banche centrali sul fr ...