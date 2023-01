Galassia Dybala | numeri record e più gol per tutti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA - Un anno fa, di questi tempi, Paulo, solo in campionato, con la Juventus metteva insieme due gol e due assist in cinque partite. Veniva da un problema muscolare, ne avrebbe avuto un ...

Sono trascorsi dodici mesi, non tutti belli, non tutti allegri, ma ilche oggi si ritrova la Roma è un giocatore completamente trasformato . Mai così sicuro di sé, mai così guida, mai così ...Cristiano Ronaldo eIl 20 gennaio ripartirà il processo sportivo sulle plusvalenze , ... Fiat ha spostato il quartier generale da Torino ad Amsterdam, entrando a far parte della nuova...

