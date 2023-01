(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "a Alessandroper aver accettato di rappresentare ilalle prossimein Friuli Venezia Giulia. Ha le caratteristiche personali, politiche e professionali per offrire un progetto di governo vincente, alternativo a chi ha governato la regione in questi cinque anni e a chi, rinunciando al riformismo, è oggi il miglior alleato della destra". Lo scrive sui social Ettore(Az - IV).

E' quanto, in sintesi, emerso dalla direzione regionale del Pd, riunita ieri sera a Ronchi dei ...diciamo che e' inutile il tentativo di mettere il cappello su Udine. Lo sfidiamo invece a ...E' quanto, in sintesi, emerso dalla direzione regionale del Pd, riunita stasera a Ronchi dei ...diciamo che è inutile il tentativo di mettere cappello su Udine. Lo sfidiamo invece a chiarire ...

Fvg: Rosato, 'grazie a Maran candidato Terzo Polo a regionali' Affaritaliani.it

Pd Fvg attacca: "Ettore Rosato vuole Terzo polo alleato con Fedriga!!" triestecafe.it

Regionali in Friuli Venezia Giulia, corsa a tre: i candidati, le liste in supporto e i nodi alleanze da sciog… Il Messaggero Veneto

Italia Viva Trieste festeggia il 2023 con una cena, c'è anche Ettore ... triestecafe.it

Da destra a sinistra iniziano le manovre della politica per le ... ilfriuliveneziagiulia.it

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Grazie a Alessandro Maran per aver accettato di rappresentare il Terzo Polo alle prossime regionali in Friuli Venezia Giulia. Ha le caratteristiche personali, politiche e ...Lo schema di gioco per il 2-3 aprile è definito con le coalizioni di centrodestra e centrosinistra: si attende la conferma l’esponente del Terzo Polo ...