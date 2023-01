Futuro ex Cofa critiche del centrosinistra a Giunta Polemiche collegate anche all' area di risulta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Pescara - I consiglieri comunali deldi Pescara criticano la decisione dellaMasci di mettere nell'exdella riviera sud un centro universitario in collaborazione con l'ateneo D'Annunzio. "Abbiamo fatto l'accesso agli atti - ha detto il capogruppo del Pd Piero Giampietro - e abbiamo visto che il parco annunciato diventa un parcheggio, a differenza degli annunci. In realtà ci saranno alberature per coprire un parcheggio. Ci sarà un Centro di ricerca di 1400 metri quadri, ovvero uffici universitari con tre edifici per dipartimenti universitari. Il partenariato è di alta qualità , ma l'ultimalibera del lungomare doveva, sul suo utilizzo, essere condivisa con la città . Ci sarà solo una piccolaaperta al pubblico. Il messaggio che lancia ...

...nell'area di 32mila metri quadrati dove una volta c'era il mercato ortofrutticolo (). Le ...Centro di ricerche marine (foto Comune Pescara) "E' una notizia di straordinaria rilevanza per il...Una notizia di straordinaria rilevanza per ildella cittĂ di Pescara, con la definizione di un progetto che avrĂ una ricaduta sociale, economica e culturale fondamentale per le prospettive di crescita del capoluogo Adriatico come moderna ...

Sì alla concessione del finanziamento da 18 milioni di euro per il Centro di ricerche marine dell'Università all'ex Cofa Il sindaco Carlo Masci: "Notizia straordinaria"