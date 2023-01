Fusi | Il Napoli è favorito contro la Roma | Osimhen è un trascinatore | su Lobotka

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Luca, ex calciatore del, ha parlato a "Il Mattino", di seguito le sue parole: "è un giocatore fondamentale delper il grande equilibrio che sta dando in fase difensiva e offensiva mentreper ile Dybala per lasono trascinatori. Spalletti e Mourinho hanno una qualità che li accomuna ed è saper valorizzare al massimo gli elementi dell'intera rosa.? Ilfarà la partita come ha nelle sue corde e lacercherà di rispondere appena sarà possibile: gli azzurri sono favoriti".