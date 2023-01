Funzionaria di banca depreda due anziane sorelle del patrimonio

... 24 immobili tra terreni e fabbricati, appartamenti di lusso, ville e un'azienda agricola, conti correnti, investimenti finanziari e quote sociali a un'exdicremonese e ad alcuni ...La Guardia di Finanza di Cremona smantella una truffa ai danni di due anziane sorelle: beni per oltre 2 milioni di euro sequestrati a una exdi, indagata anche per autoriciclaggio, ed ai suoi familiari. Sequestro di beni Finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno sequestrato nei giorni scorsi, su disposizione del ...

