Fratelli d’Italia rallenta la corsa | il M5S  sopra il 18% | Pd fermo al 16 | 4% | il sondaggio

Entra nel vivo la campagna elettorale di. Nel prossimo fine settimana Carla Cioccarelli e Corrado Pini incontreranno i cittadini in due incontri in programma a Bormio e Morbegno. I candidati diincontrano ...Lo dimostra l'ultima analisi di Termometro Politico che vedesfiorare il 30% ( 29,7% per la precisione). Cresce Fdi, dunque, ma calano gli alleati. La Lega va dall'8,9% all'8,7%, ...

Fratelli d’Italia rallenta la corsa, M5S sopra il 18%, Pd fermo | Sondaggi politici Corriere della Sera

Sondaggi: Fratelli d'Italia in negativo, Meloni in calo per la prima ... Open

Sondaggi, Fratelli d’Italia ora arretra: è sotto il 31%. M5s-Pd sempre alle sue spalle. Sale Az-Iv Il Fatto Quotidiano

L’ex camerata in affari con Fratelli d’Italia e le bastonate ai carabinieri Domani