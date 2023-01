, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Mel Brooks. Un film con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman. Dal 27 febbraio al 1° marzo al cinema in ..."Sta tornando...dai meandri più profondi della mente di Mel Brooks,!". Lo declama la voce off del trailer che annuncia l'uscita - evento nelle sale italiane, dal 27 febbraio al 1° marzo , del mitico film che ha scolpito nell'immaginario collettivo ...

Frankenstein Junior torna al cinema in versione restaurata WIRED Italia

Frankenstein Junior, il trailer ufficiale del film [HD] MYmovies.it

Frankenstein Junior: 13 cose che (forse) non sai sul film Cinematographe.it

Stasera in tv: i film di oggi 25 gennaio SilhouetteDonna

Al Soliva un workshop di coro gospel e pop Casale News

Dal 27 febbraio al 1° marzo al cinema inversione restaurata e digitalizzata. Il dottor Frankenstein, nipote del celeberrimo medico, è un affermato neurochirurgo che vive e insegna in una università ...Frankenstein Junior torna al cinema per il 50mo anniversario del classico di Mel Brooks. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.