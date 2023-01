Formula 1 | Ferrari | l’ultima novità è pazzesca | tifosi in visibilio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Charles Leclerc sarà favorito nel 2023 da un particolare non irrilevante messo a punto da Pirelli,che accende la tifoseria PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono stati diversi i problemi dellanella passata stagione, dopo un inizio competitivo e 46 punti messi tra Leclerc e Verstappen è cominciato l’ennesimo declino che Questo articoloinè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...3000 in un campionato costituito da una concorrenza agguerrita e ricca di futuri piloti di... Eppure, le abilità espresse in questa mansione impressionarono il team principal dellaJean ...Un'altraper il campione del mondo Max Verstappen . Il due volte iridato della Red Bull ha scelto un'altra supercar della scuderia rivale di1, cedendo al fascino irresistibile della SF90 ...

Ferrari, Shwartzman inaugura i test a Fiorano con 77 giri Autosprint.it

Ferrari, Massa approva l'addio di Binotto: "C'era confusione" FormulaPassion.it

F1. Max Verstappen si compra (un'altra) Ferrari: shopping a Montecarlo [Video] Automoto.it

Formula 1: Ferrari, Red Bull e Mercedes, ecco quando saranno svelate le nuove monoposto 2023 ilgazzettino.it

Sainz presenta la sua Ferrari: Lo spagnolo, pilota di Formula 1 della Ferrari, ha deciso di farsi un regalino acquistando una nuova auto. Sainz, che corre per la Scuderia Ferrari, ha chiuso il 2022 in ...Pur vincendo qualche gara, il vero e proprio trionfo personale avvenne nel 1992, anno in cui si laureò campione in Formula 3000 in un campionato ... mansione impressionarono il team principal della ...