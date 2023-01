Fontana e i difficili rapporti con la Fisg | “Valuto soluzioni per me impensabili prima”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sembrano non essersi risolti i problemi tra Ariannae la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Durante le Olimpiadi di Pechino si erano diffuse delle voci di polemica tra la pluricampionessa olimpica e la. In seguito si erano organizzati degli incontri che parevano aver disteso i, con l’intervento del Coni. A distanza di mesi la situazione sembra non essere cambiata. L’atleta azzurra, una delle leggende dello sport italiano, pubblica un lungo su Instagram spiegando la propria posizione: “Lascio Salt Lake City dopo aver rimesso i pattini ed esplorato nuove opzioni. Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony aveva già in programma qui per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e SLC nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico. Vorrei ringraziare gli allenatori e i gruppi d’allenamento con cui ho ...